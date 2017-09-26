Новини Вінниці

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27.09.17 08:33
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У школах №№5,6,29 та 31 призупинено навчання, оскільки туди екавуювали людей з Калинівки

27.09.17 08:26
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Події

Оперативна інформація щодо вибухів на військових складах у Вінницькій області станом на 7 ранку

27.09.17 03:28
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Увага!!! Громадяни, які евакуювались із місця надзвичайної ситуації!

27.09.17 03:21
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Володимир Гройсман про події у Калинівці

27.09.17 02:52
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Координаційний штаб по ситуації в Вінниці

27.09.17 01:38
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Звернення керівництва області у зв'язку із надзвичайною ситуацією

27.09.17 01:06
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Шляхи об'їзду в напрямку Київ - Вінниця

26.09.17 23:43
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ДО УВАГИ ВІННИЧАН! Шановні мешканці міста Вінниця!

26.09.17 22:51
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Новини читачів

Вибухи на військових складах у Калинівці біля Вінниці. Оновлюється

26.09.17 18:05
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Соціум

Звана вечеря: у Вінниці засновники проекту «Гастрогід» пригощали смаколиками української кухні

26.09.17 17:10
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Події

Винахідних з Вінниці розповів, як можна зекономити на електроенергії

26.09.17 17:03
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Події

Чарівна дебютантка: молода дизайнерка Олена Сич продемонструє колекцію «Я закохана…»

26.09.17 16:54
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Соціум

У сім’ях вінничан проживає 187 усиновлених дітей

26.09.17 16:01
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Культура

Скрипаль-віртуоз Святослав Кондратів вперше завітає до Вінниці

26.09.17 15:16
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Події

У другому комплексі муніципальному будинку по вул. П. Запорожця було розподілено 21 трикімнатну квартиру

26.09.17 15:00
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Область

Для ліквідації наслідків стихійного лиха з обласного бюджету вже виділено 3 млн грн

26.09.17 14:39
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Спорт

Вінницький самбіст Микола Кулібаба здобув путівку на чемпіонат світу у Сербії

26.09.17 13:50
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Наприкінці тижня метеорологи прогнозують різке зниження температури - на Вінниччину йде арктичний циклон

26.09.17 13:45
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Соціум

На залізничному вокзалі двоє товаришів пограбували свого знайомого

26.09.17 12:05
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Культура

Стала відома дата прем'єри фільму "Тримай біля серця", який знімався у Вінниці

26.09.17 11:18
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Соціум

На вул. Брацлавській зіткнулись BMW та ВАЗ - постраждали четверо дорослих та 11-річна дівчинка

26.09.17 10:56
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Культура

Сьогодні у холі міської ради відкривається фотовиставка «Пам’ятки України»

26.09.17 10:42
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Події

Археологи знайшли артефакти, які свідчать про те, що Вінниця – «старша» за віком

26.09.17 10:25
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Економіка

За землі Вінниччини перераховано до бюджету понад півмільярда гривень

26.09.17 10:06
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Область

У Вінницькій області стихія нанесла збитки більш як на 22 мільйони гривень

26.09.17 09:00
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Події

Афіша подій на сьогодні

26.09.17 08:01
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Соціум

Коли чужі діти стають рідними. Історія перша

26.09.17 07:01
651
Події

Вінниця 25 вересня. Відеорепортаж

25.09.17 18:23 Р
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Новини компаній

Турецький Дальян: відпочити як Стінг та Дастін Гоффман

25.09.17 17:41
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Спорт

Вінницькі сумоїсти на чемпіонаті України у Рівному здобули 22 медалі

25.09.17 17:10
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Соціум

Корвет «Вінниця» почали ремонтувати

25.09.17 17:05
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Область

В Калинівському районі насмерть збили пішохода. Водія, який втік з місця ДТП, розшукує поліція

25.09.17 16:32
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Область

В Крижопільському районі рятувальники допомогають жителям ліквідовувати наслідки граду

25.09.17 16:01
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Спорт

Вінничани здобули "золото" та дві "бронзи" на Чемпіонаті України з пауерліфтингу

25.09.17 15:55
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Корисне

Як фіскальна служба Вінниччини запрошуватиме платників до себе

25.09.17 15:40
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Події

Яку продукцію зможуть придбати вінничани на традиційних осінніх ярмарках, які стартують вже у суботу?

25.09.17 14:47
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Соціум

У Вінниці та прикордонних районах області відбудуться антитерористичні навчання

25.09.17 14:18
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Область

Поліція шукає свідків ДТП у Бершадському районі, в якій постраждав пішохід

25.09.17 13:47
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Область

У Вінницькому районі чоловік поранив ножем свого знайомого та вкрав у нього гроші

25.09.17 12:15
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Влада

Журналісти телеканалу «1+1» зазирнули у холодильник до міністра Андрія Реви

25.09.17 11:57
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Корисне

У четвер вінничани похилого віку зможуть безкоштовно підстригтись у шести перукарнях міста

25.09.17 11:18
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Культура

Джазовий фестиваль у Вінниці завершився виступом Сайруса Честната та проектом Batunga s Subprimes

25.09.17 10:59
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Соціум

У Вінниці затримали крадія "BMW"

25.09.17 10:44 Р
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Новини компаній

Зловіть щасливий чек в супермаркеті Сільпо в Мегамоллі!

25.09.17 10:32
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Культура

Вінничанка Еліна Мбані змусила зал танцювати, а суддів шоу "Х-фактор" - аплодувати стоячи

25.09.17 10:09
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Події

У Вінниці двоє чоловіків напали на продавчиню - жінка з численними травмами обличчя та голови в лікарні

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