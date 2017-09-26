Новини Вінниці
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27.09.17 08:33
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Корисне
У школах №№5,6,29 та 31 призупинено навчання, оскільки туди екавуювали людей з Калинівки
27.09.17 08:26
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Події
Оперативна інформація щодо вибухів на військових складах у Вінницькій області станом на 7 ранку
27.09.17 03:28
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Увага!!! Громадяни, які евакуювались із місця надзвичайної ситуації!
27.09.17 03:21
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Володимир Гройсман про події у Калинівці
27.09.17 02:52
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Координаційний штаб по ситуації в Вінниці
27.09.17 01:38
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Звернення керівництва області у зв'язку із надзвичайною ситуацією
27.09.17 01:06
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Шляхи об'їзду в напрямку Київ - Вінниця
26.09.17 23:43
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ДО УВАГИ ВІННИЧАН! Шановні мешканці міста Вінниця!
26.09.17 22:51
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Новини читачів
Вибухи на військових складах у Калинівці біля Вінниці. Оновлюється
26.09.17 18:05
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Соціум
Звана вечеря: у Вінниці засновники проекту «Гастрогід» пригощали смаколиками української кухні
26.09.17 17:10
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Події
Винахідних з Вінниці розповів, як можна зекономити на електроенергії
26.09.17 17:03
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Події
Чарівна дебютантка: молода дизайнерка Олена Сич продемонструє колекцію «Я закохана…»
26.09.17 16:54
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Соціум
У сім’ях вінничан проживає 187 усиновлених дітей
26.09.17 16:01
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Культура
Скрипаль-віртуоз Святослав Кондратів вперше завітає до Вінниці
26.09.17 15:16
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Події
У другому комплексі муніципальному будинку по вул. П. Запорожця було розподілено 21 трикімнатну квартиру
26.09.17 15:00
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Область
Для ліквідації наслідків стихійного лиха з обласного бюджету вже виділено 3 млн грн
26.09.17 14:39
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Спорт
Вінницький самбіст Микола Кулібаба здобув путівку на чемпіонат світу у Сербії
26.09.17 13:50
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Корисне
Наприкінці тижня метеорологи прогнозують різке зниження температури - на Вінниччину йде арктичний циклон
26.09.17 13:45
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Соціум
На залізничному вокзалі двоє товаришів пограбували свого знайомого
26.09.17 12:05
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Культура
Стала відома дата прем'єри фільму "Тримай біля серця", який знімався у Вінниці
26.09.17 11:18
1510
Соціум
На вул. Брацлавській зіткнулись BMW та ВАЗ - постраждали четверо дорослих та 11-річна дівчинка
26.09.17 10:56
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Культура
Сьогодні у холі міської ради відкривається фотовиставка «Пам’ятки України»
26.09.17 10:42
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Події
Археологи знайшли артефакти, які свідчать про те, що Вінниця – «старша» за віком
26.09.17 10:25
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Економіка
За землі Вінниччини перераховано до бюджету понад півмільярда гривень
26.09.17 10:06
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Область
У Вінницькій області стихія нанесла збитки більш як на 22 мільйони гривень
26.09.17 09:00
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Події
Афіша подій на сьогодні
26.09.17 08:01
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Соціум
Коли чужі діти стають рідними. Історія перша
26.09.17 07:01
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Події
Вінниця 25 вересня. Відеорепортаж
25.09.17 18:23 Р
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Новини компаній
Турецький Дальян: відпочити як Стінг та Дастін Гоффман
25.09.17 17:41
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Спорт
Вінницькі сумоїсти на чемпіонаті України у Рівному здобули 22 медалі
25.09.17 17:10
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Соціум
Корвет «Вінниця» почали ремонтувати
25.09.17 17:05
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Область
В Калинівському районі насмерть збили пішохода. Водія, який втік з місця ДТП, розшукує поліція
25.09.17 16:32
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Область
В Крижопільському районі рятувальники допомогають жителям ліквідовувати наслідки граду
25.09.17 16:01
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Спорт
Вінничани здобули "золото" та дві "бронзи" на Чемпіонаті України з пауерліфтингу
25.09.17 15:55
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Корисне
Як фіскальна служба Вінниччини запрошуватиме платників до себе
25.09.17 15:40
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Події
Яку продукцію зможуть придбати вінничани на традиційних осінніх ярмарках, які стартують вже у суботу?
25.09.17 14:47
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Соціум
У Вінниці та прикордонних районах області відбудуться антитерористичні навчання
25.09.17 14:18
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Область
Поліція шукає свідків ДТП у Бершадському районі, в якій постраждав пішохід
25.09.17 13:47
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Область
У Вінницькому районі чоловік поранив ножем свого знайомого та вкрав у нього гроші
25.09.17 12:15
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Влада
Журналісти телеканалу «1+1» зазирнули у холодильник до міністра Андрія Реви
25.09.17 11:57
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Корисне
У четвер вінничани похилого віку зможуть безкоштовно підстригтись у шести перукарнях міста
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Культура
Джазовий фестиваль у Вінниці завершився виступом Сайруса Честната та проектом Batunga s Subprimes
25.09.17 10:59
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Соціум
У Вінниці затримали крадія "BMW"
25.09.17 10:44 Р
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Новини компаній
Зловіть щасливий чек в супермаркеті Сільпо в Мегамоллі!
25.09.17 10:32
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Культура